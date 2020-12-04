Реконструкция набережной в Тольятти начнется в 2021 году

В Тольятти начнется обновление набережной

Реконструкция тольяттинской набережной начнется в 2021-м году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем instagram-аккаунте.

После реконструкции протяженность набережной составит 4 км. На ней расположатся пляжные зоны, велодорожки, детские площадки, кафе и три амфитеатра. Обновить набережную решили в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.

Как отметил глава региона, ранее в Тольятти была разработана программа мероприятий, куда входила реконструкция набережной, однако, «всё было только на словах, а по факту финансирования на программу не было». При этом, ситуация осложнялась тем, что муниципальная земля оказалась в собственности арендаторов, из-за чего нельзя было начать работу.

«Необходимые средства на программу нашел, а коллегам еще с первых дней в регионе поставил задачу – вернуть набережную городу, при этом параллельно приступили к разработке проекта реконструкции. После судебных разбирательств и расторжения незаконных договоров своего добились и в 2021 году начнём реконструкцию», - написал губернатор.