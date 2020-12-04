Долг УК и ТСЖ Самары за электроэнергию превысил 80 миллионов рублей.

Жители иногда платят исправно, а вот деньги до ресурсников не доходят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задолженность за поставку электроэнергии управляющих компаний и ТСЖ перед АО «Самарагорэнергосбыт» в ноябре 2020 достигла более 80 миллионов рублей.

В число самых крупных неплательщиков вошли управляющие компании: ООО «ЖКС» задолжало более 9 млн рублей, ООО УО «Коммунальник» - более 800 тыс. рублей и ООО «УЖКК» - около 400 тыс. рублей.

Свою задолженность компании сформировали за несколько лет. Собирая деньги за электричество с жильцов обслуживаемых домов, УК не осуществляли своевременную оплату электроэнергии гарантирующему поставщику.

Неоднократные обращения гарантирующего поставщика к ООО «ЖКС», ООО «УЖКК», ООО УО «Коммунальник» с требованиями своевременной оплаты долга, а также комиссионное рассмотрение причин образования задолженности на площадках администраций внутригородских районов городского округа Самара к сокращению задолженности не привели.

АО «Самарагорэнергосбыт» подало в суд на УК с целью получения средств за поставленную электроэнергию. Однако, несмотря на вступившие в законную силу исполнительные документы в отношении должников, денежные средства в адрес АО «Самарагорэнергосбыт» не поступают.

Рост задолженности за потребленную электроэнергию со стороны УК и ТСЖ формирует дефицит средств, необходимых для полных и своевременных расчетов с генерирующими и сетевыми компаниями за выработку и транспортировку электроэнергии, сокращает программу ремонта энергооборудования. Безответственное отношение УК к своим обязанностям по оплате энергоресурсов может создать опасность для бесперебойного обеспечения электроэнергией жителей Самары.