Тольяттинец украл сумку с деньгами из офиса, который забыла закрыть сотрудница

Полицейские задержали рецидивиста, которые совершил новую кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в краже из офиса. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в одном из кабинетов офисного центра пропала сумка с деньгами, в которой было 65 тыс. рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив сотрудников соседних офисов, полицейские выяснили, что сотрудница ограбленного помещения вышла из рабочего кабинета, забыв закрыть дверь на ключ. После нее в кабинет зашел неизвестный, который забрал оставленную там женскую сумку.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из домов Комсомольского района. Мужчина ранее уже был судим за кражу. Он рассказал правоохранителям, что сумку выбросил, а деньги потратил. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.