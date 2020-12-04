В Самаре грузовик сбил молодого мужчину, который переходил дорогу на красный свет

Водитель грузовика не успел среагировать на внезапно появившегося пешехода. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на улице Дачной произошло ДТП с участием грузовика и пешехода, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, грузовик Hyundai, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, ехал по улице Коммунистической и на перекрестке сбил пешехода, 31-летнего молодого мужчину. Как выявили полицейские, правила нарушали оба участника ДТП. Пешеход переходил дорогу на красный свет, а грузовик ехал со слишком большой скоростью, при которой водитель не мог реагировать, если бы на дороге внезапно появился человек.

Пешехода с травмами доставили в больницу, он госпитализирован.