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«Крыльям Советов» нашли спонсоров

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о договоренности с «очень крупными компаниями» по поводу футбольного клуба
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас большую часть бюджета «Крыльев Советов» составляют деньги из областной казны.

Сейчас большую часть бюджета «Крыльев Советов» составляют деньги из областной казны.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в следующем году у «Крыльев Советов» могут появиться спонсоры. По словам главы региона, сейчас есть договоренность о сотрудничестве с «очень крупными компаниями». Какими именно – Дмитрий Азаров не уточнил.

- Мы рассчитываем, что следующий год будет переломным. У нас есть договоренность с очень крупными компаниями. Это будет на коммерческой основе, как и должно быть, - сказал Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, большую часть бюджета «Крыльев Советов» составляют деньги из областной казны. Однако руководство клуба и правительство области давно говорит о том, что нужно значительно снизить процент бюджетных денег.

Сейчас самарский клуб играет в ФНЛ. После 25 туров «КС» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на шесть очков.