Самарские расчеты С-400 «Триумф» ЦВО провели первые боевые пуски после перевооружения

Самарские расчеты провели боевые стрельбы в Астраханской области

Самарские расчеты С-400 «Триумф» провели боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области после перевооружения в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Расчеты обнаружили и уничтожили ракеты-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету. Цель была уничтожена на высоте более 15 км. Боевая стрельба стала заключительным этапом приема на вооружение самарским полком новых зенитно-ракетных систем.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, способная уничтожать любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В дальнейшем личный состав и зенитно-ракетные системы будут передислоцированы в Самарскую область. Здесь техника пройдет необходимое обслуживание и заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства в самарской зоне ответственности.