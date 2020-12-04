В Самаре завершаются работы по подключению к электроснабжению Дворца спорта на Молодогвардейской

Энергетики ССК начали завершающий этап подключения к электроснабжению нового ледового Дворца спорта в Самаре

Энергетики Самарской сетевой компании начали завершающий этап подключения к электроснабжению нового ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре.

Арену планируют ввести в эксплуатацию к осени 2021 года. Новое здание возводится на месте прежнего, морально устаревшего дворца. Новое спортивное сооружение будет вмещать 5 тыс. зрителей, там обустроят поле для керлинга, легкоатлетические залы и конференц-зал.

Специалисты ССК проложили две кабельные линии напряжением 6 кВ от распределительной подстанции до трансформаторной подстанции «Дворец спорта», встроенной в здание спортивного комплекса. В настоящее время проводятся монтаж оборудования и пуско-наладочные работы.

Крупному спортивному объекту необходима мощность в 3,29 МВт. Столь серьезное значение обусловлено необходимостью дать питание холодильным установкам для нескольких ледовых арен, системе вентиляции помещений и другому оборудованию, требующему много энергии.

На случай временного отсутствия электроснабжения предусмотрен резервный источник питания с быстрым переключением.