В регионе коронавирусом за сутки заболели еще 266 человек, умерли четверо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 266 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наивысший суточный показатель в регионе с начала пандемии, ежедневно в области фиксируется более 250 заболевших.

За все время коронавирусом заразились 23 399 человек. Из них вылечились более 21 тыс., в том числе 403 – за прошедшие сутки. Четыре новых летальных случая, всего умерли 439 заразившихся.

В целом по стране 27 403 новых случаев заражения в 85-ти регионах. Всего заболели 2,4 млн заболевших.

В Самарской области обсуждается вопрос внедрения электронных рецептов, чтобы пациенты, в том числе, с хроническими заболеваниями, реже посещали поликлиники.