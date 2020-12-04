В регионе ежедневно фиксируется более 250-ти новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заразившихся в областной столице, а также в Тольятти (53) и Сызрани (19). Всего в регионе 266 новых заболевших за стуки, говорится в сообщении регионального оперштаба.

При обследовании пациентов с диагнозом ОРВИ и внебольничной пневмонией нашли 213 заразившихся, еще у 53-х человек коронавирус выявили при профосмотрах.

За сутки умерло четыре человека, в то числе трое мужчин в возрасте 57-ми, 63-х и 67-ми лет, а также 58-летняя женщина. У всех были сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии умерло 439 человек.

Из общего числа заразившихся (23 399 человек) вылечились 21 047, в том числе 403 – за прошедшие сутки.