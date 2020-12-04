В ТТУ рассказали, когда на Хлебную площадь в Самаре могут вернуться трамваи

В ТТУ пока не могут ответить, когда трамваи вернутся на Хлебную площадь. Фото - соцсети

В Самаре направлена заявка на выделение средств из областного бюджета для строительства трамвайных путей на Хлебной площади. Об этом представители ТТУ написали в Twitter.

«Проект готов, положительное заключение гос. экспертизы есть. Направлена заявка на выделение денежных средств для строительства из областного бюджета. Ответа пока не получено. В связи с чем сроки строительства пока обозначить не можем», - сообщили в ТТУ.

В сентябре 2018 года трамвайные пути были демонтированы из-за строительства Фрунзенского моста. В результате прекратилось движение трамваем по маршрутам под номерами 1,3,5 от улицы Пионерской до площади.