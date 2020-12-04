Самарскую школьницу сбила «Гранта» с номерами Татарстана

Полицейские призвали жителей Самары соблюдать ПДД Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили, что 3 декабря, около половины третьего дня, на улице Аэродромной был сбит подросток. По версии правоохранителей, 14-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте, вне зоны действия пешеходного перехода, когда её сбил 37-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта» с номерами Татарстана.

- В результате аварии, школьница получила травмы и была доставлена на скорой в больницу, где ей было назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.