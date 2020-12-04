В Новокуйбышевске легковушка сбила 89-летнего пенсионера и врезалась в припаркованную машину

Автомобиль с символикой такси сбил пешехода и врезался в припаркованную машину

В городе Новокуйбышевск Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал 89-летний пешеход. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Автомобиль «Рено» с нанесенной на нем символикой такси ехал по улице Калинина и сбил пожилого пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. При этом неподалеку располагался пешеходный переход.

Сбив пожилого мужчину, автомобиль продолжил движение и врезался в припаркованный ВАЗ-2107. За рулем "Рено" был 29-летний водитель.

В результате аварии пешеход получил травмы и был направлен в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.