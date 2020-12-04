Самарские аграрии собрали рекордный урожай зерна за 30 лет

Только в этом году аграрии закупили 1,5 тыс. единиц новой техники

Аграрии Самарской области в этом году собрали 2,9 млн тонн зерна, что является рекордным показателем за последние 30 лет. Экспорт продукции АПК составил более 300 миллионов долларов, говорится в сообщении регионального правительства.

«Многие сектора экономики понесли серьезные потери из-за пандемии. Но жители села потрудились на славу. В этом году мы получили рекордный урожай за все постсоветское время. Это большое подспорье экономике региона в этот непростой период. Экспортные показатели сельхозпродукции нашего региона составляют уже 300 млн долларов», – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Увеличилась средняя урожайность, которая составила 26 центнеров с гектара (в прошлом году – 17,7 ц/га). Кроме того, производство скота и птицы в живом весе в текущем году увеличилось почти на 4%. Выросло поголовье крупного рогатого скота, надои молока увеличились на 7,5%.

Как отметили в правительстве, роста показателей удалось добиться благодаря поддержке федерального центра, системной работе региональной власти, реализации государственных и региональных программ поддержки. Только в этом году сельхозпредприятия приобрели порядка 1,5 тыс. единиц новой техники.