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Происшествия

По факту гибели двух женщин в пожаре на Вилоновской в Самаре начата доследственная проверка

На место происшествия выехала следственная группа
Наталья АРТЯКОВА
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На месте работают сотрудники следственного комитета Самарской области

На месте работают сотрудники следственного комитета Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу днем, 4 декабря 2020 года, в Самаре на улице Вилоновская произошел крупный пожар в жилом двухэтажном доме. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела погибших женщин.

- В настоящее время на месте пожара работает следственная группа. Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Следователи начали осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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