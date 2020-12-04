По факту гибели двух женщин в пожаре на Вилоновской в Самаре начата доследственная проверка

На месте работают сотрудники следственного комитета Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу днем, 4 декабря 2020 года, в Самаре на улице Вилоновская произошел крупный пожар в жилом двухэтажном доме. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела погибших женщин.

- В настоящее время на месте пожара работает следственная группа. Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Следователи начали осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.