В Кировском районе выявили более 200 нарушений ограничительных мер в ТЦ и магазинах

Проверки касаются, как сетевых магазинов, так и небольших торговых точек и крупных торговых центров Фото; администрация Самары

В администрации Самары рассказали, как проводятся рейды на предприятиях и в объектах потребительского рынка Самары. Проверки касаются, как сетевых магазинов, так и небольших торговых точек и крупных торговых центров.

- Основной задачей проверяющих бригад, является информирование о мерах безопасности не только предпринимателей, но и посетителей торговых точек. Тем не менее, если в процессе проверки выявляются нарушения в работе предпринимателей, составляются акты, которые впоследствии направляются в Управление гражданской защиты или Роспотребнадзор для составления протоколов об административном правонарушении, - сообщили в администрации города.

Общественники, совместно с полицией ежедневно проводят рейды на выявление нарушений требований Роспотребнадзора. Основные замечания - нарушение масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие информации на входе о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

В Кировском районе Самары, с начала действия ограничительных мер, собрано уже более 200 материалов нарушений. Например, в одном из салонов оптики крупного ТЦ в Кировском районе администратор никак не отреагировала на вошедшего посетителя без маски. Проверяющие зафиксировали факт нарушения и провели профилактическую беседу с продавцом.

Что касается зон фудкортов в торговых центрах Кировского района, то здесь все под контролем. Общественники обратили внимание, что в пунктах общественного питания организована посадка посетителей с соблюдением социальной дистанции. Кроме того на территории торгового центра проводится санитарная обработка и дезинфекция перил эскалаторов, поручней, электронных терминалов и иных контактных поверхностей.

- Ежедневно ведется контроль как за работой клининговой службы, так и за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер предпринимателями. В отношении предпринимателей-нарушителей могут быть применены внутренние штрафные санкции, - сказал администратор торгового центра Игорь Гульченко.

Подобные мероприятия по соблюдению санитарных мер в объектах потребительского рынка и на предприятиях будут продолжены до полного снятия ограничительных мер.