Руслана Сукаева — о том, как время подсказало новые возможности для развития бизнеса

«Режим самоизоляции во время пандемии коронавируса, как ни странно, не сказался на развитии нашей фабрики негативно. Наоборот, это было интересное время: мы быстро перестроили наше производство на выпуск многоразовых защитных костюмов, успели выпустить обновленную коллекцию рабочей одежды, а также капсульную коллекцию одежды для медиков.

Весь этот период фабрика получала большое количество субсидий и помощи: нас поддержали министерство промышленности Самарской области, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, Опора России, Правительство региона.

За последний месяц мы с командой успели подписать два договора по экспорту нашей продукции, вступили в проект Мой бизнес 63 , который оказал нам большую поддержку, а также заручились поддержкой Центр поддержки экспорта Самарской области », - основатель швейной фабрики ProfiDress делится в социальных сетях особенностями работы в период пандемии».

Видео-история успеха предпринимательницы – по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=hfpin_GIhrI&t=4s