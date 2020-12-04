История успеха: Ольга Гришина, творческая студия «Гриоль»

Познакомьтесь с историей развития творческой мастерской «ГриОль», созданной Ольгой Гришиной.

В 2017 г. она открыла студию для детей и взрослых, где стала их обучать изготовлению различных красивых интерьерных украшений. Сейчас Ольга работает как самозанятая. Получив в 2020 году налоговый вычет и капитал на общую сумму в 22 130 руб., она практически не столкнулась с налоговой нагрузкой и рада такой господдержке.

Если изначально создание цветочных шедевров для неё было как хобби, то после открытия появились ученики, и дело превратилось в полноценный бизнес. Сейчас Ольга проводит оффлайн и онлайн мастер-классы по всей России и за рубежом, делает подарки ручной работы, занимается арендой ростовых цветов и фотозон на мероприятиях.

По её мнению, важно научиться ждать, не терять надежду и дальше самореализовываться. Ведь любое дело кроме дохода должно ещё приносить и моральное удовольствие. Согласны?

Вдохновитесь видео-историей и планами Ольги и помните: «Нельзя вечно ждать подходящего момента, надо просто создать его!»