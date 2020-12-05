Как запустить производство из Жигулёвска в разные страны?

Запустить производство из Жигулёвска в разные страны и при этом с легкостью преодолеть языковой барьер компании «Альтернативные экологические проекты» помог Центр поддержки экспорта Самарской области.

Для развития на региональном, а впоследствии на зарубежном рынке компания выбрала направление экологии. За инвестициями последовала идея поставки продукции на экспорт. И здесь появились вопросы.

Оборудование решили производить в городе Жигулевск и поставлять его в ту страну, где планировалось развивать бизнес. Когда началось продвижение на экспортном рынке, главной трудностью стал языковой барьер. Компании понадобились не только специалисты, владеющие английским языком, но и носители более редких языков - камбоджийского, вьетнамского, португальского. И Центр поддержки экспорта Самарской области на этом этапе очень помог. Компания воспользовалась услугами перевода буклетов и презентаций, проведения переговоров, организации онлайн-сессий и бизнес-миссий.

При содействии ЦПЭ компания отправилась в Сербию с бизнес-миссией. Поездка оказалась результативной: удалось достигнуть договоренности на уровне правительства Сербии о поставке первого комплекса оборудования для переработки жидких отходов. Как только будут сняты ограничения, переговорный процесс будет возобновлен.

Новые направления экспорта – и новые вопросы. На этот раз – связанные с международным правом. Компания обратилась в ЦПЭ за составлением экспортного контракта, все правовые тонкости были учтены. Не так давно команда ООО «Альтернативные экологические проекты» отправила уже третий комплект продукции во Вьетнам.

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