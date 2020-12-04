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В ковид-госпитале больницы Середавина среднее время ожидания в приемном покое сократилось до 20 минут

По словам губернатора Самарской области, жалобы на многочасовые ожидания госпитализации не поступают уже несколько недель
Наталья АРТЯКОВА
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Среднее время пребывания пациента от момента обращения до постановки диагноза уменьшилось в 2-3 раза

Среднее время пребывания пациента от момента обращения до постановки диагноза уменьшилось в 2-3 раза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач областной больницы имени В. Д. Середавина предоставил данные о сокращении времени ожидания пациентов в приемном покое ковидного госпиталя с момента обращения до постановки диагноза.

Напомним, что в начале осени жители Самары жаловались на организацию работы приемного покоя больницы Середавина, пациенты рассказывали о многочасовых ожиданиях в коридоре больницы, чтобы получить направление на госпитализацию.

- В больнице не смогли придумать как оптимизировать работу лечебного учреждения и расширить возможности приемного покоя, поэтому пришлось это делать в ручном режиме. Сейчас мы справились с этой задачей, и жалоб из Середавина мне не поступает уже несколько недель, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По поручению Дмитрия Азарова на протяжении последних трех недель организацию лечебного процесса в учреждении здравоохранения анализируют специалисты регионального центра компетенций повышения производительности труда, которые обычно работают с промышленными предприятиями губернии. Благодаря оптимизации всех процедур, удалось значительно сократить время ожидания пациентов при поступлении в приемный покой больницы.

- В среднем время ожидания в приемном покое сократилось в 2-3 раза. На сегодня, для пациента с легкой формой болезни, ожидание составляет около часа, а для тех, кто поступил в состоянии средней или тяжелой степени – 20 минут, - рассказал главный врач областной больницы.

В больнице отметили, что за это время ожидания у поступившего в приемный покой пациента берут все необходимые анализы, проводятся обследования и заполняются документы. Также в больнице появилась возможность увеличивать количество врачей, в зависимости от загруженности, чтобы сократить до минимума время ожидания пациента. Кроме того, в приемном покое установлены камеры видеонаблюдения, чтобы в режиме реального времени быстро принимать решения.