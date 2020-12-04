Самарским школьникам продлили дистанционное обучение еще на 2 недели

Школьникам продлили "дистанционку" до 20 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 декабря на сайте правительства Самарской области опубликовали постановление губернатора Самарской области о внесении изменений в постановление о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона.

Поправки в действующее постановление губернатора касаются в первую очередь самарских школьников. Таким образом, на 2 недели, до 20 декабря, продлено дистанционное обучение для учеников 6-11 классов. Отметим, что учащиеся начальной школы (1-5 классы) будут продолжать учиться в обычном режиме.

Также, на 2 недели продлевается запрет на посещение торговых центров детей и подростков в возрасте до 18 лет, без сопровождения взрослых.

Изменения в постановление губернатора Самарской области вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 4 декабря 2020 года.