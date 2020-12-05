На фантомном предприятии в Самаре из 710 килограммов говядины делали 10 тонн мяса

Информацию о странном производстве передали в МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бизнес-леди из Татарстана, занимающаяся хранением и реализацией мясной продукции, заинтересовала специалистов Управления Россельхознадзора по Самарской области. Их внимание привлекло несоответствие объемов поступившего сырья и произведенной из него продукции, выявленное в ходе мониторинга в ФГИС "Меркурий".

Фактический адрес с холодильниками и складами для хранения товара, который указала в своих данных индивидуальный предприниматель Туктарова - Самара, проезд Мальцева, дома 22, строение 1. По электронным ветеринарно-сопроводительным документам на предприятие поступило 21,7 тонны мяса - свиной жир, куриная кожа, субпродукты. В списке исходящих оказалось уже 149,6 тонны. Отличались не только объемы, но и ассортимент. По данным эСВД, в отправляемых была 71 тонна тримминга замороженного мяса говядины.

- Также отмечена нелогичность в производстве мясной продукции. Из слишком малого объема сырья вырабатывали продукцию, количество которой в несколько раз больше. Из 1540 кг жира выработано 17139 кг, из 719 кг говядины получалось 10245 кг, - отмечают в ведомстве.

Грузополучателями выступали организации с разных уголков страны - Татарстан, Воронеж, Пенза, Московская область.

Инспекторы Россельхознадзора решили разобраться, выехали на проезд Мальцева и увидели, что там никакого производства нет. Предприятие-фантом исключили из реестра системы "Цербер". Регистрация его представителей в системе "Меркурий" также аннулирована. Материалы о деятельности бизнесменов передали полицейским для разбирательства.