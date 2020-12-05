В Тольятти ликвидировали крупный пожар на мебельной фабрике

Пожарные боролись с огнем несколько часов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар, произошедший в субботу 5 декабря в Тольятти, ликвидирован. Напомним, что рано утром возгорание началось в цехе по производству мебели фабрики "Палонес" на Московском проспекте. Огонь также распространился на стоящий рядом ангар с лакокрасочными материалами.

- В 8:07 пожар был локализован на площади 650 квадратных метров. В 11:25 пламя удалось ликвидировать, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Эвакуация не проводилась. На месте происшествия работали 83 спасателя, использовалась 31 единица техники.