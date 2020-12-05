Самарцам пока рано снимать маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 269 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщают на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе это наивысший суточный показатель с начала пандемии. Накануне было 266 заболевших. Всего с весны инфицированными в губернии оказались уже 23668 граждан. Вылечились более 21 тысячи, в том числе 307 за прошедшие сутки.

К сожалению, происходит много летальных случаев. За день добавилось еще 8, всего умерли в регионе уже 448 человек с covid-19.

В целом по стране 28782 новых случаев заражения в 85-ти регионах.