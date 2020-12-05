"Крылья Советов" и "Енисей" огласили составы на матч 26 тура ФНЛ

Игра начнется в 15:00 по самарскому времени Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В субботу 5 декабря "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимают красноярский "Енисей". Уже известны составы команд на поединок, который начнется в 15:00.

У хозяев не сыграют дисквалифицированный Солдатенков и Кабутов. У гостей не выйдет на поле бывший игрок "КС" Олег Ланин - у него перебор желтых карточек.

Капитан "Крыльев" сегодня - Александр Гацкан. "Енисея" - Его Иванов. В целом стартовые расстановки выглядят следующим образом:

У "Крыльев Советов" получивший в прошлом туре две желтые карточки в матче игру пропустит Александр Солдатенков. У "Енисея" из-за дисквалификации за четыре предупреждения матч пропустит Олег Ланин.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 3 Чернов, 8 Витюгов, 11 Ежов, 17 Зиньковский, 18 Зеффан, 23 Комбаров, 33 Сергеев, 47 Божин, 69 Голенков, 84 Гацкан.

Запасные:, 39 Фролов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 5 Горшков, 19 Цыпченко, 46 Соколов, 57 Тюрин, 94 Шерстнев, 99 Канунников.

"Енисей": 1 Опарин, 2 Кичин, 19 Гарбуз, 15 Цховребов, 80 Абрамов, 8 Ломакин, 21 Иванов, 7 Зотов, 12 Раздорских, 33 Сухомлинов, 9 Саная.

Запасные:, 30 Ребров, 17 Песиков, 20 Сахаров, 23 Лескано, 32 Глушков, 37 Дворников, 10 Комков, 13 Галимов, 96 Рукас.

За трансляцией встречи следите на сайте "КП-Самара".