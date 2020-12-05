В Самаре за сутки нашли 153 новых заболевших коронавирусом

Областная столица лидирует по числу заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как очередные 269 человек в Самарской области заболели коронавирусом. Напомним, что именно столько инфицированных в регионе выявили согласно информации на 5 декабря 2020 года.

- Больше всего случаев зафиксировано в Самаре - 153. 28 - в Тольятти, 22 в Кинель-Черкасском районе. 11 - в Сызрани, 9 - в Новокуйбышевске, - отмечают в местном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения covid-19.

По 7 заболевших нашли в Жигулевске и Красноярском районе. 5 - в Пестравском районе. В 6 муниципалитетах зафиксировано по 3 случая. В 2-х по 2. В 5 - по 1.

Большинство новых пациентов выявлено после обследования с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 43 местных жителя, получившие положительный диагноз, не имели никаких клинических проявлений.