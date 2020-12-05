Александр Хинштейн обещал сделать все, чтобы ПГУТИ не ликвидировали

ПГУТИ предложили объединить с другими вузами ФОТО: ПГУТИ

Депутат госдумы Александр Хинштейн высказался о возможной оптимизации самарского ПГУТИ. В прямом эфире в студии "ГТРК-Самара" он заявил, что уже в понедельник, 7 декабря, в государственной думе состоится заседание, где этот вопрос будет в повестке наряду с рассматриваемыми законопроектами.

- Надеюсь, что общими усилиями нам удастся не допустить упразднения нашего ПГУТИ. И я сделаю все, "лягу костьми", но не позволю уничтожить вуз, который имеет огромный научно-образовательный потенциал и уникальное прошлое, - пообещал политик самарцам.

Хинштейн отметил, что в регионе уже есть печальный опыт оптимизации высших учебных заведений. Сейчас этого допускать нельзя.

- Все это мне напоминает "принцип Шарикова": взять и поделить. В понедельник на заседании профильного комитета мы направим официальные обращения и в адрес Министра связи РФ, и в адрес Председателя Правительства страны. Разговаривал сегодня с председателем комитета Госдумы по образованию – он также поддерживает нашу позицию. Поэтому уверен: мы не позволим уничтожить – а речь идет именно об уничтожении – наш самарский вуз, — заявил Александр.