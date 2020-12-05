7 мужчин и 1 женщина: появилась информация о новых жертвах коронавируса в Самарской области

Болезнь продолжает лишать людей жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 декабря стало известно, что в Самарской области скончались еще 8 человек, заболевших коронавирусом. Среди новых жертв - 7 мужчин и 1 женщина. У всех имелись сопутствующие заболевания.

- 81-летний местный житель страдал заболеванием органов дыхания. Мужчины 47, 63, 66 и 69 лет имели проблемы с сердечно-сосудистой системой. С сердцем и эндокринной системой были проблемы у еще троих умерших - мужчин 68 и 70 лет, а также у 77-летней женщины, - отмечают в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии жертвами covid-19 в губернии стали уже 447 человек. Напомним, что сегодня стало известно о 269 новых инфицированных. Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе теперь 23668.