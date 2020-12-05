Полицейские Тольятти нашли в интернете водителя автобуса, который грубо нарушал правила

Автолюбителя нашли и наказали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти привлекли к ответственности нарушителя ПДД. Мужчина рассекал по городу на автобусе "ГАЗ" и создавал опасные ситуации. Нашли его благодаря видеозаписи, которую местные жители разместили в интернете.

- На кадрах видно, как автолюбитель, двигаясь по улице Льва Яшина, неоднократно нарушает правила. В ходе проверки установлено, что за рулем машины находился 46-летний местный житель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за непредоставление преимущества в движении пешеходам, поворот налево в нарушении требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. Ему выписали штрафы на 3 тысячи рублей.

Полицейские благодарны жителям, которые помогли им найти дорожного хама.