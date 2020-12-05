В Самарской области больной туберкулезом мужчина уклонялся от лечения и угрожал окружающим

Решение суда еще не вступило в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники прокуратуры Клявлинского района проверили информацию из центральной районной больницы и выявили факт несоблюдения законодательства о предупреждении распространения туберкулеза. Местный житель, имеющий этот недуг, уклонялся от лечения и создавал опасность для окружающих.

- Больной заразной формой туберкулеза с 2016 года состоит на учете врача-фтизиатра. Он всячески избегал стационарного лечение и создавал угрозу распространения заболевания, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура в связи со случившимся направила в суд исковое заявление о том, чтобы нарушителя госпитализировали в принудительном порядке в противотуберкулезную больницу. Служители Фемиды просьбу удовлетворили. Решение еще не вступило в законную силу.