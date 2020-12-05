В Самарской области в ближайшие дни будет опасная погода

В регионе установилась зимняя погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни в Самаре и области будет не самая лучшая погода. 5 декабря в Приволжском УГМС объявили сразу два уровня опасности - оранжевый и желтый.

По словам специалистов, в период с 6 по 8 декабря в регионе сохранятся аномальные холода. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов и даже больше.

Ночью и днем 6 декабря в губернии сохранится туман при видимости 500 метров и менее. Граждан призывают быть внимательными и аккуратными. Одеваться нужно теплее, а лучше - просто остаться дома.

Согласно прогнозу на ближайшую ночь, то температура воздуха в некоторых районах опустится до -23°С. Днем до - 13 °C. Местами будет гололедица.