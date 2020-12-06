Затолкали в машину, как только вышел из подъезда: житель Тольятти просит полицию найти его сына

Мужчина обратился в полицию в ночь со 2 на 3 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь со 2 на 3 декабря к сотрудникам тольяттинской полиции обратился Олег Ш., мужчина утверждал, что его сына похитили четверо неизвестных:

- По его словам, едва его сын Саша вышел из подъезда, как на него набросились какие-то парни, затолкали его в белый автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. После этого молодой человек на звонки по телефону не отвечал, куда его увезли, а главное – кто, заявитель не знал, поэтому очень волновался, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Пропавшего «пробили» по базам, и выяснили, что он в полиции – частый гость. В 21 год парень уже имеет как минимум две судимости: за воровство и нарушение ПДД, из-за которого пострадали люди. После этого силовики предположили, что его исчезновение могло быть связано с криминальным прошлым.

Молодого человека объявили в розыск и нашли… в Чувашии. Как он там оказался и почему, пока доподлинно не известно, полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этой загадочной истории.