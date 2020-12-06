Самарцы создали петицию, чтобы разрешить Деду Морозу прийти к детям

А вы Деда Мороза ждете? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Режиссер, артист самарского драмтеатра и сценарист Александр Артемьев создал на сайте Change.org петицию за возвращение Дедов Морозов в детские сады.

- В этом году по всей области и в городе Самара ввели запрет на посещение Дедом Морозом всех детских учреждений. Сама формулировка шокирует: "Запретить Деда Мороза", дети - единственные создания на земле, которые создают праздник, радуются и верят в новогоднее чудо. В такое тяжелое время новогоднее чудо просто необходимо, иначе никак! - считает автор петиции.

Он просит горадминистрацию еще раз рассмотреть вопрос о допуске Деда Мороза к детям: пусть со справкой о том, что он не болен ковидом, и в обычные группы в будние дни - чтобы избежать массовых гуляний и скопления народа.

Пока что под петицией мало подписей, но уже появились комментарии в поддержку: детей просят не лишать праздника, а артистов - традиционной подработки.