271 заболевший за сутки: Самарскую область атакует коронавирус

Такого числа заболевших за сутки в регионе еще не бывало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки анализы подтвердили коронавирус у 271 человека, это 20 место по России. В стране анти-рекордсменами остаются Москва (7512 больных за сутки), Санкт-Петербург (3753 положительных анализов на ковид) и Московская область (1295 новых пациентов с коронавирусом).

Всего с начала пандемии в Самарской области подтверждено 23 939 случаев заболевания коронавирусом, по России - в общей сложности 2,4 млн заболевших.

В регионе продолжают открывать новые места в больницах под пациентов с ковидом, врачи борются за их жизни, но не всегда могут победить вирус - за сутки стало известно о 4 погибших с диагнозом COVID-19.

К счастью бОльшая часть пациентов болезнь смогли победить. С начала пандемии выздоровели 21 655 пациентов, 301 из них - за сутки.

Медики напоминают: ношение масок, мытье рук и дезинфекция - обязательные меры безопасности, которые жителям региона необходимо соблюдать каждый день.