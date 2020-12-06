Стало известно, когда в Куйбышевском районе появится чистая вода

До 2024 года жителям Куйбышевского района, видимо, придется мириться с тем, что сейчас течет у них из крана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские власти утвердили городскую программу "Чистая вода", которая обеспечит чистой водой жителей Куйбышевского района Самары, на это придется потратить более 2 млрд рублей.

Как сообщает издание "Другой город", для этого предполагается строительство двух водопроводов от привокзальной отопительной котельной в районе пересечения улиц Клинической и Горной прямо до НФС-3 на Южном шоссе.

Однако произойдет это нескоро: в следующем году власти надеются, что 100 млн рублей выделят некие внебюджетные источники (предположительно - компания СКС), а бюджет финансирование выделять собирается лишь с 2022 года. Причем 1,5 млрд рублей самарские власти надеются получить из вышестоящих источников.

Закончить все работы планируют в 2024 году, до этого, видимо, жителям Куйбышевского района придется мириться с тем, какая вода у них есть в наличии сейчас.