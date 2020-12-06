Стало известно, где в Самарской области выявили больше всего коронавирусных больных за сутки

Почти половина заболевших - жители Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 939 случаев подтвержденного ковида зафиксировано в Самарской области с начала пандемии. Прошедшие сутки вновь побили "антирекорд" и "выдали" нам 271 положительный анализ на коронавирус.

Почти половина заболевших (127 человек) - это жители Самары, 42 случая зафиксировано в Тольятти, 15 - в Сызрани. На четвертом месте по заболеваемости за сутки вдруг оказался Кинель-Черкасский район (11 больных), на пятом - Новокуйбышевск (8 новых ковидных пациентов в больницах).

По 6 положительных анализов на ковид зафиксировано в Октябрьске, Жигулевске, Хворостянском, Большеглушицком, Похвистневском и Красноярском районах. По 4 - в Чапаевске и Безенчукском районе, 3 - в Богатовском районе, по 2 - в Отрадном, Шигонском, Большечерниговском, Борском, Пестравском и Приволжском районах, по одному случаю - в Похвистнево, а также в Ставропольском, Кошкинском, Клиявлинском, Камышлинском, Нефтегорском, Сызранском, Исаклинском и Челно-Вершинском районах.

82,6% от общего числа заболевших за сутки к врачам обратились с признаками простуды и гриппа, 47 ковидных больных, по данным оперштаба, выявили при профилактическом обследовании жителей региона.