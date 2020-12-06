В Самаре могут пересмотреть приговор бывшему начальнику конвоиров Андрею Апанасику

Сейчас дело Апанасика рассматривает коллегия из трех судей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд начал рассматривать апелляционные жалобы на приговор бывшему начальнику управления конвоирования УФСИН России по Самарской области Андрею Апанасику.

Напомним, в конце прошлого года его задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области, которые затем передали все материалы по этому делу в региональный Следственный комитет.

Апанасику в итоге предъявили обвинение по двум статьям: злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. По версии следствия, он начислял деньги 4 сотрудникам, которые фактически в конвое не работали, а потом получил их зарплаты сам. Ущерб от его действий, по данным силовиков, превысил миллион рублей.

Вот только суд не согласился с таким положением дел. Апанасика признали виновным лишь за злоупотребление полномочиями и приговорили его к 2 года лишения свободы условно.

На этот приговор поступило 2 апелляционных жалобы, их сейчас рассматривает коллегия судей. Посчитает ли областной суд вину Апанасика доказанной, а наказание - справедливым, покажет время. Следующее заседание по этому делу назначено на 14 декабря.

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