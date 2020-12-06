Еще 4 пациента с коровирусом скончались в Самарской области за сутки

Статистику пополнили еще 4 смерти от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии коронавируса в Самарской области умер 451 пациент с подтвержденным ковидом. У многих были сопутствующие тяжелые заболевания: онкология, болезни сердца и других внутренних органов.

Однако, несмотря на внушительное количество смертей, средний показатель смертности на 100 тысяч человек в регионе все равно остается в два раза ниже, чем по стране: 14,12 против 29,55.

За прошедшие сутки статистика пополнилась еще 4 жертвами. По данным оперативного штаба, все они были старше 60 лет:

- Скончались женщины 64 и 72 лет, а также мужчина 70 лет, которые страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, - говорят в оперштабе. - Также умерла женщина, которой был 61 лет.

В последнем случае ни о каких серьезных сопутствующих заболеваниях известно не было, так что с большой долей вероятности, если бы не ковид, она могла прожить еще много лет.