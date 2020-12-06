Жители Тольятти жалуют на выбросы, власти рапортуют, что все в порядке

Глава Тольятти оперативно реагирует на жалобы жителей Фото: Instagram.com

- Мои дети спят с закрытыми наглухо окнами третий день и сидят дома, хотя вообще-то выходные - а все из-за ужасного воздуха, - жалуются жители Тольятти в соцсетях.

Глава города Сергей Анташев на своей страничке в Instagram сообщил: передвижная экологическая лаборатория работает: 4 декабря пробы воздуха брали на Молодежном бульваре, 5 декабря - на улицах Карбышева и Спортивной. Но никаких превышений по вредным веществам в воздухе не зафиксировано

Тольяттинцы в недоумении: как же так? Вонючий туман над городом видно невооруженным глазом, на улицах воняет, а приборы ничего не видят?

- Так, может быть, замеры делать в гуще этих химических облаков? На улицах Баныкина и Льва Толстого, к примеру, - предлагают горожане.

Впрочем, данные, полученные передвижной лабораторией - не истина в последней инстанции. Власти ждут результаты замеров со стационарных постов Тольяттинской гидрометобсерватории - быть может, они обеспечат сильный запах, головные боли и аллергические реакции на воздух за окном, от которых страдают горожане.

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Впрочем, версией чиновников народ остался не слишком доволен (подробности)