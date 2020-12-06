В самарском парке Дружбы открыли бесплатный каток

Каток в парке Дружба заработал с 4 декабря. Фото: vk.com/parkdruzhbasamara

В парке Дружба в Самаре 4 ноября открылся каток с музыкой, елкой и новогодним убранством. Он бесплатный, работает с 10 утра до 10 часов вечера. Коньки можно взять там же напрокат, плюс для тех, кто хочет погреться и перекусить, рядом с катком работает зимнее кафе.

Власти просили самарцев брать с собой маски. Те, кто пренебрегли этим советом, потом высказывали в соцсетях недовольство: без масок людям не давали коньки в прокате, плюс не запускали в кафе.

Более того, некоторые посетители пишут, что для соблюдения социальной дистанции в кафе установили ограничение по числу посетителей - некоторые самарцы сообщают, что больше 10 человек внутрь не пускают. Так ли это, руководство парка и кафе, пока не сообщает.

Также в соцсетях посетители катка уже отписались: прокат коньков для взрослых стоит 200 рублей, для студентов - 150, для детей - 100, "социальный тариф" - 50 рублей. Заточку коньков производят за 200 рублей.