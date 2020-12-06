SOS - самарцы бьют тревогу: возле лыжной базы "Чайка" вырубают деревья и ставят заборы

Самарцы переживают за судьбу леса вблизи поселка Управленческий в Самаре Фото: Twitter.com

1 декабря самарцы в соцсетях обратились к властям города и региона с вопросом о том, что же происходит возле лыжной базы "Чайка"? Неужели лес отдали под строительство частных коттеджей?

- На лыжной базе "Чайка" началась вырубка леса, появились бетонные заборы, - пишет Mila. - На кадастровой карте на землях лесного фонда появилось несколько выделов. Лес берут в рекреационную аренду под строительство частных коттеджей под видом туристических объектов, баз отдыха.

Сотрудники министерства спорта ответили: во-перовых, это не территория "Чайки", а во-вторых, земельный участок передан частному юрлицу:

- Земельный участок передан в аренду частному юрлицу решением минлесхоза Самарской области, - отчитались чиновники. - Подобные вопросы - их полномочия. Арендованная территория в пользовании УСЦ "Чайка" не находилась.

Предположительно, на этом месте строится база отдыха Фото: Twitter.com

Такой ответ вызвал больше вопросов, чем обычных комментариев: а проводились ли торги? А что будет строиться на этом месте? А нужны ли постройки жителям поселка Управленческий взамен лесов, деревьев и свежего воздуха? И что вообще появится на этом месте?

В какой-то момент к обсуждению подключился некий бизнесмен Данил Илюшин (орфография автора сохранена):

- Это мы делаем базу отдыха для всех, причем все будут там отдыхать без платно, строим на свои деньги, и нам помогает фонд ветеранов войн..... Зря вы так плохо думаете, там не будет ничего такого как коттеджи...

Корреспонденты "КП-Самара" направят в ближайшее время запросы в заинтересованные ведомства, чтобы уточнить, что за база отдыха появится вблизи базы отдыха "Чайка".