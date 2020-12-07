Дмитрий Азаров выступил против реорганизации ПГУТИ

Главу министерства просят поддержать позицию о сохранении ПГУТИ в качестве самостоятельного вуза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, в котором он заявляет о несогласии с присоединением Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики к Московскому техническому университету связи и информатики.

- Правительство Самарской области, Совет ректоров и Научное сообщество Самарской области, пришли к единому мнению о несогласии с планируемой реорганизацией. ПГУТИ потеряет статус самостоятельного образовательного учреждения, что повлечет негативные последствия, - говорится в обращении губернатора.

Правительство Самарской области просит министра Максута Шадаева поддержать инициативу сохранения автономности самарского вуза.

Стоит отметить, что ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн также активно выступал против присоединения ПГУТИ к московскому вузу.

- Оптимизация приведет к упразднению аспирантуры, сокращению профессорско-преподавательского состава, а также уменьшиться и число студентов, - объяснил свою позицию депутат.

Александр Хинштейн на своей странице в твиттере опубликовал открытое обращение студентов ПГУТИ, которые также выступили против данного решения.