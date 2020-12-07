В Самаре ищут фирму, которая будет заниматься благоустройством сразу двух районов

Аукцион назначен на 16 декабря Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Советский и Промышленный районы Самары объявили совместный аукцион по поиску фирмы-подрядчика, которая будет заниматься благоустройством обоих территорий в следующем году.

Общая стоимость контракта — 71 миллион рублей. В Советском районе работы ценили на 32 миллиона, а в Промышленном — 39 миллионов рублей.

В обоих районах одинаковый перечень работ. Зимой подрядчик обязан будет чистить тротуары от льда и снега, а летом подметать улицы, косить траву, заниматься заменой пешеходных ограждений, проводов, светильников в т. д.