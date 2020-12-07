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В Самаре ищут фирму, которая будет заниматься благоустройством сразу двух районов

Советский и Промышленный районы объявили совместный поиск подрядчика на благоустройство территорий
Наталья АРТЯКОВА
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Аукцион назначен на 16 декабря

Аукцион назначен на 16 декабря

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Советский и Промышленный районы Самары объявили совместный аукцион по поиску фирмы-подрядчика, которая будет заниматься благоустройством обоих территорий в следующем году.

Общая стоимость контракта — 71 миллион рублей. В Советском районе работы ценили на 32 миллиона, а в Промышленном — 39 миллионов рублей.

В обоих районах одинаковый перечень работ. Зимой подрядчик обязан будет чистить тротуары от льда и снега, а летом подметать улицы, косить траву, заниматься заменой пешеходных ограждений, проводов, светильников в т. д.