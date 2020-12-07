Мужчину, который сливал дизель с тракторов в Самарской области, нашли по чеку из магазина

Покупки по чеку были оплачены именной банковской картой Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, на протяжении двух месяцев неизвестные похищали дизельное топливо с различных сельхозпредприятий Кошкинского района Самарской области. Всего было зарегистрировано 5 эпизодов краж.

- Все кражи совершались в ночное время. Предполагаемые злоумышленники путем свободного доступа проникали на территории сельхозпредприятий, где совершали хищение дизельного топлива, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Во время осмотра места преступления старший следователь юстиции Следственного управления ОМВД России по Кошкинскому району Александр Строкин нашел кассовый чек, покупки были оплачены банковской картой. Сотрудники полиции установили личность владельца карты, им оказался ранее судимый 31-летний житель Волгоградской области, который, как выяснилось, приехал в Самарскую область га заработки.

- В ходе опроса подозреваемого, мужчина признался, что вместе со своим 21-летним знакомым, совершал хищения дизельного топлива. Позже полицейские задержали второго подозреваемого, - рассказали в пресс-службе МВД.

Мужчины сливали топливо по ночам, пока никто не видит

По версии правоохранителей, мужчины на личном автомобиле приезжали на предприятия, убедившись, что на территории никого нет, сливали топливо со стоящей сельхозтехники. После чего злоумышленники сбывали дизельное топливо, а вырученные деньги тратили на свои личные нужды. Мужчины продали краденной солярки на сумму порядка 60 000 рублей.

Сейчас в отношении преступников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.