Жители Самары просят построить социальные объекты вместо аварийных домов в Ленинском районе

Самарцы просят построить в старом городе детский сад или поликлинику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ленинского района Самары написали петицию, где просят власти рассмотреть возможность строительства социальных объектов на месте аварийных и ветхих домов в 108-109 кварталах, которые подлежат расселению и сносу.

Создатели петиции просят разместить на территории 108 квартала в границах улиц Садовая/Вилоновская/Ленинская/Ульяновская и/или 109 квартала в границах Садовая/Вилоновская/Самарская/Ульяновская дополнительный корпус школы №6, либо детский сад, либо поликлинику, либо сквер или площадку для выгула собак.

- Просим услышать нас и рассмотреть возможность включения в План строительства в г.о. Самара одного из перечисленных выше социальных объектов на территории 108 и/или 109 кварталов в Ленинском районе города Самара, - пишут жители Ленинского района.

Отметим, что ранее власти Самары сообщили, что на этой территории исторического центра высоток не будет, однако компания «Трансгруз» пыталась построить там высотные дома.