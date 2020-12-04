В Самарской области становится меньше барьеров для бизнеса

Участники встречи обсудили взаимодействие предпринимателей с надзорным органом и варианты снижения административного давления на малые и средние предприятия.

Участники встречи обсудили взаимодействие предпринимателей с надзорным органом и варианты снижения административного давления на малые и средние предприятия. В обсуждении также приняли участие представители прокуратуры, общественных организаций, региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Серия встреч с участием предпринимателей и надсматривающих органов проводится по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Они направлены на улучшение позиций Самарской области в «Индексе административного давления – 2020». В документ включены Роспотребнадзор, МЧС, Роструд, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, ГЖИ. С каждым надзорным органом проводятся отдельные трехсторонние встречи.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поручил организовать прямые эфиры каждой встречи в Инстаграм-аккаунте центра «Мой бизнес» @mybiz63.ru. «За последние годы положение региона в Индексе значительно улучшилось: Самарская область поднялась в рейтинге на 20 пунктов с 69 до 49 места. Это означает, что административных барьеров для бизнеса становится все меньше. При этом, еще есть показатели, которые требуют особого внимания», - отметил министр.

К числу ключевых показателей деятельности органов контроля относятся: доля предупреждений от общего числа наказаний; доля организаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнувшихся проверкам от общего числа; доля штрафов, наложенных без проведения плановых или внеплановых проверок; административный налог - фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности.

Для снижения нагрузки на бизнес, участники встречи предложили проводить профилактику нарушений, увеличивать количество предупреждений, уменьшая количество штрафов. Еще одним решением, по мнению присутствующих, стало широкое использование риск-ориентированного подхода. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, узнать свою категорию риска может каждое предприятие, подав заявку в Управление. «Предпринимателям нужно активнее сотрудничать с Роспотребнадзором, чтобы пересматривать свою категорию риска, а значит снижать число проверок на предприятии. В связи с изменениями в законодательстве, плановые проверки в следующем году будут касаться только предприятий первой и второй категории риска, - отметила она.- По плану, составленному на следующий год, на территории области к группе чрезвычайно высокого риска отнесено 94 проверки, высокого риска – 604».

По словам главы комитета по контрольно-надзорной деятельности регионального отделения «Деловой России» Натальи Вершининой, такие встречи – это прямой диалог с властью. «Сегодня обе стороны заинтересованы в улучшении позиций Индекса. К тому же, требования законодательства постоянно меняются, и предпринимателей нужно своевременно информировать об этих изменениях, что и происходит на трехсторонних встречах», - добавила она.