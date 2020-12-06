Постоянный курс на расширение производства

Предпринимательский путь ООО «Самарапожмаш» начался в 2008 году, а первым продуктом стал индикатор давления к запорно-пусковому устройству для огнетушителя. В 2015 году компания стала единственным производителем полного цикла запорно-пусковых устройств для огнетушителей в России. Обороты компании позволили расширить производство - как с позиции продукции, так и с точки зрения географии.

С 2015 по 2020 годы объём производства увеличился в 8 раз! Ежемесячные объёмы различных комплектующих для огнетушителей составляет свыше 1 миллиона единиц в месяц.

В 2020 году начались экспортные поставки в Монголию. Для этого понадобилась процедура сертификации по стандартам менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001- 2015. При содействии Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра компания начала процедуру сертификации запорно-пускового устройства на соответствие европейским стандартам качества и правилам маркировки изделий знаком СЕ. Наличие такого документа позволяет работать не только со странами СНГ, но и с Европой.

Сейчас продукция компании в составе огнетушителей поставляется во все страны Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику.

Следующим шагом будет выход на европейскую электронную торговую площадку для продукции промышленного и строительного назначения IndustryStock.

Услуга сертификации предоставляется в рамках реализации национальной программы «Малое и среднее предпринимательство» на условиях софинансирования 80% от ЦПЭ и 20% от МСП.

Результат этой работы достоин внимания и способен вдохновить на экспорт тех, кто пока только патентует своё первое изобретение. Хотите сертифицировать свою продукцию для экспортной деятельности? Узнайте больше о мерах господдержки по ссылке https://mybiz63.ru/organizations/3

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