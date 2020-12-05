В Самарской области подвели итоги третьего потока акселератора PROБизнес

Выпустился очередной - третий по счету - поток образовательной программы PROБизнес.

Выпустился очередной - третий по счету - поток образовательной программы PROБизнес. Всего в обучении приняли участие 70 начинающих предпринимателей и самозанятых региона. В течение 1,5 месяцев они прокачивали свои бизнес-компетенции и навыки, разбирались в финансовом планировании и эффективном управлении бизнес-процессами, прорабатывали проекты под чутким контролем своих наставников и посещали бизнес-экскурсии.

Всего в обучении приняли участие 70 начинающих предпринимателей и самозанятых региона

На итоговой защите бизнес-проектов в рамках программы акселератора PROБизнес выступили 13 конкурсантов. Они презентовали свои бизнес-разработки и компетентно ответили на вопросы экспертного жюри. Все проекты оказались яркими и интересными, среди них: мини-ферма с животными, маркетинговое агентство, шахматная школа и другие. Сферы необычные и перспективные!

Все проекты оказались яркими и интересными

В итоге главный приз — грант на рекламную кампанию своего бизнеса получила Анна Ильина с проектом по изготовлению индивидуальных интерьерных постеров.

«Я очень рада своей победе. Уверена, что грант поможет сделать еще один шаг в развитии и продвижении моего проекта. Отдельное спасибо хочется выразить организаторам акселератора. Обучение получилось очень насыщенным и интересным. Здоров, что так много предпринимателей смогли поучаствовать в этой программе», - поделилась впечатлениями Анна Ильина.

Грант на рекламную кампанию своего бизнеса получила Анна Ильина с проектом по изготовлению индивидуальных интерьерных постеров.

Уверены, что знания, полученные участниками акселератора, принесут не только теоретическую, но и практическую пользу.

Полный фотоотчет с финального дня работы акселератора PROБизнес смотрите в аккаунтах «Мой Бизнес 63» в соцсетях Вконтакте vk.com/mybiz63 и Facebook facebook.com/mybiznes63

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