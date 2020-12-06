Жителей региона приглашают на новогодний маркет товаров и услуг от самозанятых!

Предновогодняя ярмарка пройдет в галерее «Формограмма» 12 декабря 2020 года.

Приближается волшебное время новогодних праздников, и всех захватывает приятная суета: нужно купить подарки близким и друзьям, украсить дом, нарядить елку, подготовить красивый стол.

Быстрее справиться с этим списком дел поможет на уникальная предновогодняя ярмарка, которая пройдет в галерее «Формограмма» 12 декабря 2020 года. Уникальность этой ярмарки заключается в том, что на ней будут представлены самые интересные товары, продукты и услуги, созданием и реализацией которых занимаются самозанятые 63-го региона.

Самозанятые — это талантливые и увлеченные люди, которые не побоялись превратить любимое хобби в бизнес. Именно в их руках рождаются самые чудесные новогодние украшения, сувениры, оригинальные подарки и аксессуары. Если вы хотите порадовать своих близких действительно ценным, с душой и теплотой сделанным презентом, ждем вас на нашем маркете.

Новогодняя ярмарка «Мой Бизнес 63» - это не только возможность познакомиться и поддержать интересные бизнес-проекты самозанятых и предпринимателей Самарской области, но и отличный повод приятно провести выходной в хорошей компании и атмосфере праздника! Организаторы мероприятия подготовили для участников насыщенную развлекательную программу, конкурсы и розыгрыш призов.

Однако в стремлении создать по-настоящему праздничное настроение на маркете, нужно не забывать о необходимости соблюдения мер предосторожности и заботимся о здоровье участников. Количество мест для резидентов и посетителей будет ограничено. Поэтому участников просят заранее запланировать посещение маркета и пройти простую регистрацию. Это позволит организаторам отрегулировать число одновременных посещений и соблюсти эпидемиологические требования. Кроме того, для каждого посетителя, прошедшего регистрацию, организаторы подготовили приятные подарки от проекта «Мой бизнес 63».

Ждем вас на новогоднем макете «Мой Бизнес 63»!

Дата проведения: 12 декабря 2020 года

Место: ул. Молодогвардейская, 80, галерея «Формограмма».

Время: с 11.00 до 20.00

Регистрация для посетителей по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/samozanyatye-zavershim-etot-god-krasivo-i-polezn

Обратите внимание! Если вы - самозанятый и хотите принять участие в новогоднем маркете в качестве резидента, то с подробной информацией о возможностях и сроках подачи заявок можно познакомиться по ссылке.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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