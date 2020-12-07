«Самара» сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК» в полуфинале Кубка России по баскетболу

В прошлом сезоне «Самара» обыграла соперников из Ревды в финале и стала обладателем Кубка страны. Фото: БК «Самара».

Стал известен соперник «Самары» по полуфиналу Кубка России по баскетболу. На этой стадии зрителей будет ждать повторение финала прошлого сезона – «Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба.

- В четвертьфинале ревдинцы дважды уверенно переиграли «Уралмаш» - 85:70 и 92:62. В полуфинале команды проведут два матча, победитель пары определится по общей разнице очков. Первый матч пройдет в Ревде уже 9 декабря, ответный - в Самаре 27 декабря, - рассказали в БК «Самара».

В другом полуфинале встретятся «Восток-65» из Южно-Сахалинска и ижевский клуб «Купол-Родники».