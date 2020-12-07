Чапаевские полицейские нашли убийцу, который прятался в кухонном шкафу

Благодаря чапаевским полицейским преступление раскрыто, злоумышленник был задержан и привлечен к ответственности – к 11 годам лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом прошлого года в Чапаевске произошла страшная трагедия. На дороге около дома на улице Победы местные жители обнаружили труп женщины 1978 года рождения с пробитой головой. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Чапаевску провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что к смерти женщины может быть причастен ее сожитель.

- Выяснилось, что мужчина 1979 года рождения ранее был судим: 10 лет назад он убил свою сожительницу в ходе бытовой ссоры, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемого нашли в квартире у его новой пассии. Мужчина прятался от полицейских в тумбочке на кухне. Оперативники задержали убийцу, в ходе опроса он признался в содеянном. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».